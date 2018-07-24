Ряд улиц в центре Киева сегодня перекроют

В частности, 24 июля с 12:00 до 13:00 будет ограничено движение на:



Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской);



ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской);



пл. Михайловской;



ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).



Кроме того, ограничения движения ожидаются в центре столицы 27 и 28 июля.