Ряд улиц в центре Киева сегодня перекроют
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Движение транспорта рядом улиц в центре Киева сегодня ограничат по случаю мероприятий к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
В частности, 24 июля с 12:00 до 13:00 будет ограничено движение на:
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- Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской);
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- ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской);
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- пл. Михайловской;
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- ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).
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Кроме того, ограничения движения ожидаются в центре столицы 27 и 28 июля.