Низку вулиць у центрі Києва сьогодні перекриють

Зокрема, 24 липня із 12:00 до 13:00 буде обмежено рух на:



Андріївському узвозі (від будинку № 23 до вул. Володимирської);



вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської);



пл. Михайлівській;



вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).



Крім того, обмеження руху очікуються у середмісті столиці 27 і 28 липня.