Низку вулиць у центрі Києва сьогодні перекриють
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Рух транспорту низкою вулиць у центрі Києві сьогодні обмежать з нагоди заходівдо 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Зокрема, 24 липня із 12:00 до 13:00 буде обмежено рух на:
-
- Андріївському узвозі (від будинку № 23 до вул. Володимирської);
-
- вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської);
-
- пл. Михайлівській;
-
- вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).
-
Крім того, обмеження руху очікуються у середмісті столиці 27 і 28 липня.