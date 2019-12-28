Нынешний декабрь может стать самым теплым в Киеве за почти 60 лет - климатолог
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Остается несколько дней, чтобы узнать, станет ли этот декабрь самым теплым в Киеве с 1960 года, или займет второе место. Об этом корреспонденту УНН рассказали в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
"Этот год вообще-то очень теплый, и декабрь, осталось несколько дней - то он может стать самым теплым или вторым после 60-го года. То есть это решают последние дни, и вообще, с учетом декабря, этот год получается самым теплым", - сообщили в отделе климатологии.
А также добавили, что теплым прогнозируется и январь.
Напомним, что этот год в Украине стал самым теплым за 138 лет наблюдений.