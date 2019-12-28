Нинішній грудень може стати найтеплішим у Києві за майже 60 років - кліматолог
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Залишається кілька днів, щоб дізнатися, чи стане цей грудень найтеплішим у Києві з 1960 року, чи посяде друге місце. Про це кореспонденту УНН розповіли у відділі кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.
"Цей рік взагалі-то дуже теплий, і грудень, залишилось декілька днів - то він може стати найтеплішим чи другим після 60-го року. Тобто це вирішують останні дні, і взагалі, з урахуванням грудня, цей рік виходить найтеплішим", - повідомили у відділі кліматології.
А також додали, що теплим прогнозується й січень.
Нагадаємо, що цей рік в Україні став найтеплішим за 138 років спостережень.