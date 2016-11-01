Немецкий футболист М.Клозе завершил карьеру футболиста

Чемпион мира М.Клозе, контракт которого истек летом 2016 года, завершил свою карьеру как игрока и планирует продолжить работу в качестве тренера.

Вместе с главным тренером сборной Германии Й.Левом и спортивным директором Ханси Фликом пройдет индивидуальную тренерскую учебную программу.

За сборную Германии "Миро Клозе" сыграл 137 матчей и забил 71 один мяч. Также он является рекордсменом по количеству забитых мячей на Чемпионатах Мира - 16 забитых голов.

Напомним, в 2015 году М.Клозе подписал контракт с Лацио.