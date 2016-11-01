Немецкий футболист М.Клозе завершил карьеру футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Нападающий сборной Германии Мирослав Клозе завершил карьеру футболиста, передает УНН со ссылкой на Немецкий футбольный союз.
Чемпион мира М.Клозе, контракт которого истек летом 2016 года, завершил свою карьеру как игрока и планирует продолжить работу в качестве тренера.
Вместе с главным тренером сборной Германии Й.Левом и спортивным директором Ханси Фликом пройдет индивидуальную тренерскую учебную программу.
За сборную Германии "Миро Клозе" сыграл 137 матчей и забил 71 один мяч. Также он является рекордсменом по количеству забитых мячей на Чемпионатах Мира - 16 забитых голов.