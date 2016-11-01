Німецький футболіст М.Клозе завершив кар’єру футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Нападник збірної Німеччини Міросла Клозе завершив кар’єру футболіста, передає УНН з посиланням на Німецький футбольний союз.
Чемпіон світу М.Клозе, контракт якого закінчився влітку 2016 року, завершив свою кар’єру як гравця і планує продовжити роботу в якості тренера.
Разом з головним тренером збірної Німеччини Й.Льовом та спортивним директором Ханси Фліком пройде індивідуальну тренерську навчальну програму.
За збірну Німеччини “Міро Клозе” зіграв 137 матчів та забив 71 один м’яч. Також він є рекордсменом по кількості забитих м’ячів на Чемпіонатах Світу — 16 забитих голів.
Нагадаємо, у 2015 році М.Клозе підписав контракт з Лаціо.