Немецкое кафе использует шляпы с палками для бассейна, чтобы посетители держали дистанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Немецком кафе используют акванудлы — пенопластовые палки для бассейна, которые крепятся к шляпам. Их выдают посетителям для соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.
“Кафе в Германии отметило свое торжественное открытие для клиентов после карантина, раздав им „лапшу для бассейна“ для соблюдения социальной дистанции”, — говорится в сообщении.
Указано, что владельцам кафе Rothe, расположенного в западной Померании, позволили работать с субботы после ослабления карантинных мер. Девизом компании было — “Держите социальную дистанцию”.
“Вместо того, чтобы использовать маркировку пола и экраны из плексигласа, чтобы поддерживать социальную дистанцию, владельцы кафе раздавали им соломенные шляпы с двумя красочными игрушками для плавания, которые закреплялись сверху (на шляпе)”, — указано в сообщении.
Отмечается, что в кафе есть 36 столов внутри и 20 на летней террасе, однако из-за новых правил по социальному дистанцированию можно использовать только 12 столов внутри и 8 извне.
Напомним, в Германии от последствий COVID-19 погибло уже 7824 человека, более 173 тысяч — инфицированы.