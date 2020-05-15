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Німецьке кафе використовує капелюхи з палками для басейну, щоб відвідувачі тримали дистанцію

Київ • УНН

 • 20725 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У Німецькому кафе використовують акванудли - пінопластові палки для басейну, які кріпляться до капелюхів. Їх видають відвідувачам для дотримання соціальної дистанції. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.

Німецьке кафе використовує капелюхи з палками для басейну, щоб відвідувачі тримали дистанцію

“Кафе в Німеччині відзначило своє урочисте відкриття для клієнтів після карантину, роздавши їм „локшину для басейну“ для дотримання соціальної дистанції”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що власникам кафе Rothe, що розташоване в західній Померанії, дозволили працювати від суботи після послаблення карантинних заходів. Девізом компанії було — “Тримайте соціальну дистанцію”.

“Замість того, щоб використовувати маркування підлоги та екрани із плексигласу, щоб підтримувати соціальну дистанцію, власники кафе роздавали їм солом’яні капелюхи з двома барвистими іграшками для плавання, які закріплювались зверху (на капелюсі)”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що в кафе є 36 столів всередині та 20 на літній терасі, однак через нові правила з соціального дистанціювання можна використовувати тільки 12 столів всередині та 8 ззовні.

Нагадаємо, у Німеччині від наслідків COVID-19 загинуло вже 7824 особи, понад 173 тисячі — інфіковані.

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