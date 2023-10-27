Немецкая и люксембургская компании заплатят 50 млн грн штрафа Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. 50 млн гривен штрафа уплатят в бюджет Украины немецкая и люксембургская компании. Такое решение приняли на заседании Антимонопольный комитет Украины в четверг, пишет УНН.
Детали
Речь идет о немецкой «BASF S.E» и люксембургской «LetterOne Holdings SA», которые в 2019 году осуществили концентрацию, создав компанию «Wintershall DEA AG»И сделали это вопреки украинскому законодательству без разрешения АМКУ.
Упомянутые компании в то время были причастны к проекту «Северный поток - 2», хотя, как отмечают их представители, после широкомасштабного вторжения России в Украину, вышли из него.
Впрочем, это не отменяет того факта, что концентрация была проведена без разрешения Антимонопольного комитета Украины – за это каждая из двух компаний заплатит по 25 миллионов гривен в украинский бюджет.
Кроме того, на сегодняшнем заседании АМКУ вынесли, в частности, и решение в отношении государственных органов власти и государственного предприятия – так Комитет отреагировал на обращение Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.
Дело касается 2020-2021 годов, когда Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утвердило соответствующими приказами протоколы Комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств.
Отмечается, что министерство утвердило решение, по которым государственное предприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» формировало и пересылало Укртрансбезопасности электронные заявки на заказ бланков разрешений перевозчикам (через электронный кабинет перевозчика). Причем плата, которую брало за свои услуги упомянутое госпредприятие, менялась дважды (с 20 до 42 гривен), но ни разу обоснована не была.
Следует понимать, что за данное дело Комитет взялся сразу после поступления соответствующей информации от перевозчиков. И благодаря активной позиции АМКУ министерство прекратило нарушение антимонопольного законодательства в июле 2021 года, хотя намеревалось (по имеющимся документам), продолжать упомянутую практику до 31 декабря 2021-го.
Соответственно, производство в отношении Министерства решением АМКУ было закрыто. Зато государственное предприятие, которое брало с перевозчиков необоснованную плату, было оштрафовано на 159 тысяч гривен
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