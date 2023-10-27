Немецкая и люксембургская компании заплатят 50 млн грн штрафа Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 29974 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 13955 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 40017 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 135606 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 50342 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 106950 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 160649 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153051 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154283 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159860 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 60343 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 63541 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 58425 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 73706 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 18147 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 29934 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 75626 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 135552 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 242811 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 295304 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 19519 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 46746 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 45712 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 58865 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 79917 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Немецкая и люксембургская компании заплатят 50 млн грн штрафа Украине

Киев • УНН

 • 140471 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. 50 млн гривен штрафа уплатят в бюджет Украины немецкая и люксембургская компании. Такое решение приняли на заседании Антимонопольный комитет Украины в четверг, пишет УНН.

Немецкая и люксембургская компании заплатят 50 млн грн штрафа Украине

Детали 

Речь идет о немецкой «BASF S.E» и люксембургской «LetterOne Holdings SA», которые в 2019 году осуществили концентрацию, создав компанию «Wintershall DEA AG»И сделали это вопреки украинскому законодательству без разрешения АМКУ.

Упомянутые компании в то время были причастны к проекту «Северный поток - 2», хотя, как отмечают их представители, после широкомасштабного вторжения России в Украину, вышли из него.

Впрочем, это не отменяет того факта, что концентрация была проведена без разрешения Антимонопольного комитета Украины – за это каждая из двух компаний заплатит по 25 миллионов гривен в украинский бюджет.

Кроме того, на сегодняшнем заседании АМКУ вынесли, в частности, и решение в отношении государственных органов власти и государственного предприятия – так Комитет отреагировал на обращение Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Дело касается 2020-2021 годов, когда Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утвердило соответствующими приказами протоколы Комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств.

Отмечается, что министерство утвердило решение, по которым государственное предприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» формировало и пересылало Укртрансбезопасности электронные заявки на заказ бланков разрешений перевозчикам (через электронный кабинет перевозчика). Причем плата, которую брало за свои услуги упомянутое госпредприятие, менялась дважды (с 20 до 42 гривен), но ни разу обоснована не была.

Следует понимать, что за данное дело Комитет взялся сразу после поступления соответствующей информации от перевозчиков. И благодаря активной позиции АМКУ  министерство прекратило нарушение антимонопольного законодательства в июле 2021 года, хотя намеревалось (по имеющимся документам), продолжать упомянутую практику до 31 декабря 2021-го.

Соответственно, производство в отношении Министерства решением АМКУ было закрыто. Зато государственное предприятие, которое брало с перевозчиков необоснованную плату, было оштрафовано на 159 тысяч гривен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд взыскал в доход государства завод российского политика калашника

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68