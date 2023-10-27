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Німецька та люксембурзька компанії сплатять 50 млн грн штрафу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. 50 млн гривень штрафу сплатять до бюджету України німецька та люксембурзька компанії. Таке рішення ухвалили на засіданні Антимонопольний комітет України у четвер, пише УНН.

Німецька та люксембурзька компанії сплатять 50 млн грн штрафу Україні

Деталі 

Йдеться про німецьку «BASF S.E» та люксембурзьку «LetterOne Holdings SA», які у 2019 році здійснили концентрацію, створивши компанію «Wintershall DEA AG».І зробили це всупереч українському законодавству без дозволу АМКУ.

Згадані компанії на той час були дотичні до проєкту «Північний потік - 2», хоча, як зазначають їхні представники, після широкомасштабного вторгнення росії в Україну, вийшли з нього.

Втім, це не скасовує того факту, що концентрація була проведена без дозволу Антимонопольного комітету України – за це кожна з двох компаній заплатить по 25 мільйонів гривень до українського бюджету.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні АМКУ винесли, зокрема, й рішення стосовно державних органів влади та державного підприємства – так Комітет відреагував на звернення Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Справа стосується 2020-2021 років, коли Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило відповідними наказами протоколи Комісій з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав.

Зазначається, що міністерство затвердило рішення, за якими державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» формувало й пересилало Укртрансбезпеці електронні заявки на замовлення бланків дозволів перевізникам (через електронний кабінет перевізника). Причому плата, яку брало за свої послуги згадане держпідприємство, змінювалася двічі (з 20 до 42 гривень), але жодного разу обґрунтована не була.

Слід розуміти, що за дану справу Комітет взявся відразу після надходження відповідної інформації від перевізників. І завдяки активній позиції АМКУ  міністерство припинило порушення антимонопольного законодавства у липні 2021 року, хоча мало намір (за наявними документами), продовжувати згадану практику до 31 грудня 2021-го.

Відповідно, провадження стосовно Міністерства рішенням АМКУ було закрито. Натомість державне підприємство, яке брало з перевізників необґрунтовану плату, було оштрафоване на 159 тисяч гривень

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