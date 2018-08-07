Немецкая пара через интернет продала сына педофилам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Суд на юге Германии сегодня вынес решение о лишении свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев женщине, которая продала своего сына педофилам в "даркнете", передает УНН со ссылкой на BBC.
Фрайбургский суд также приговорил к 12 годам лишения свободы партнера женщины, который был воспитателем девятилетнего ребенка. Суд по делу начался в июне этого года.
Беррин Таха и Кристиан Лайс являются гражданами Германии, они проживали в городке Штауфен у Фрайбурга.
"Даркнет" является частью Интернета, не доступной для поисковых систем.
Как сообщал УНН, на Закарпатье женщина пыталась продать соседку с ребенком для попрошайничества.