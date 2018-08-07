Немецкая пара через интернет продала сына педофилам

Фрайбургский суд также приговорил к 12 годам лишения свободы партнера женщины, который был воспитателем девятилетнего ребенка. Суд по делу начался в июне этого года.

Беррин Таха и Кристиан Лайс являются гражданами Германии, они проживали в городке Штауфен у Фрайбурга.

"Даркнет" является частью Интернета, не доступной для поисковых систем.

Как сообщал УНН, на Закарпатье женщина пыталась продать соседку с ребенком для попрошайничества.



