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Німецька пара через інтернет продала сина педофілам

Німецька пара через інтернет продала сина педофілам

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Суд на півдні Німеччини сьогодні виніс рішення щодо позбавлення волі терміном на 12 років і шість місяців жінці, яка продала свого сина педофілам через "даркнет", передає УНН з посиланням на BBC.

Фрайбурзький суд також засудив до 12 років позбавлення волі партнера жінки, який був вихователем дев'ятирічної дитини. Суд у справі розпочався у червні цього року.

Беррін Таха та Крістіан Лайс є громадянами Німеччини, вони проживали у містечку Штауфен біля Фрайбурга.

"Даркнет" є частиною Інтернету, не доступною для пошукових систем.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті жінка намагалась продати сусідку з дитиною для жебракування.

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