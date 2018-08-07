Німецька пара через інтернет продала сина педофілам
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Суд на півдні Німеччини сьогодні виніс рішення щодо позбавлення волі терміном на 12 років і шість місяців жінці, яка продала свого сина педофілам через "даркнет", передає УНН з посиланням на BBC.
Фрайбурзький суд також засудив до 12 років позбавлення волі партнера жінки, який був вихователем дев'ятирічної дитини. Суд у справі розпочався у червні цього року.
Беррін Таха та Крістіан Лайс є громадянами Німеччини, вони проживали у містечку Штауфен біля Фрайбурга.
"Даркнет" є частиною Інтернету, не доступною для пошукових систем.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті жінка намагалась продати сусідку з дитиною для жебракування.