Немецкая аферистка Сорокина проведет до 12 лет в тюрьме США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. 28-летняя гражданка Германии, дочь иммигрантов из России Анна Сорокина проведет в тюрьме США от четырех до двенадцати лет по целому ряду махинаций, в результате которых она задолжала отелям, ресторанам и банкам около 275 тысяч долларов. Соответствующий приговор объявили в четверг, 9 мая, в федеральном суде округа Манхэттен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Судья Даян Кисел во время чтения приговора отметила, что она была "поражена масштабом мошенничества обвиняемой".
Вина Сорокиной считается доказанной по восьми пунктам обвинения, включая четыре случая обкрадывания, три кражи в крупных размерах и одну попытку посягательства на чужую собственность. По двум статьям обвиняемая оправдана. При этом одно из оправданий касается самого масштабного обвинения в попытке обманом получить более одного миллиона долларов в City National Bank.
Накануне оглашения приговора Сорокина коротко обратилась в суд, заявив: "Я прошу прощения за ошибки, которые я сделала". Ее адвокат во время процесса утверждал, что обвиняемый на самом деле не занималась мошенничеством, а "оттягивала время", чтобы вернуть долги, а сама Сорокина является не аферисткой, а "амбициозной предпринимательницей".
В США Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делвой и делала вид, что она богатая наследница. Согласно данным следствия, в 2016 и 2017 годах она подрабатывала чеки, а не оплачивала долги, с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов. Она сообщала, что якобы не менее 60 млн евро на счетах в европейских банках. Сорокина рассказывала о планах открыть клуб для избранных с филиалами в Лос-Анджелесе, Лондоне, Гонконге и Дубае.
Анна Сорокина в 2007 году в 16-летнем возрасте переехала вместе с родителями и младшим братом в Германию из России. Она закончила школу в городке Эшвайлер недалеко от границы с Бельгией. После этого родители ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала перебралась в Париж и позднее, в 25-летнем возрасте, в Нью-Йорк.
Историей Сорокиной заинтересовались в Голливуде. Как сообщают американские СМИ, продюсер Шонда Раймс, известная как создатель популярного телесериала "Анатомия страсти", планирует снять о ней сериал для компании Netflix. В качестве возможных претендентов на роль Сорокиной называют Дженнифер Лоуренс и Робби.
Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в завладении квартирой стоимостью 1,3 млн гривен в центре столицы.