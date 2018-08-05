Германию накрыла аномальная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Германии в последние дни установилась аномальная жара и сухая погода - температура во многих районах страны превышает 35 градусов по Цельсию. Сильная засуха привела к страшным последствиям: неурожаю, снижению уровня воды в реках и лесным пожарам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Согласно данным метеорологической службы Германии, июль этого года стал самым жарким месяцем в стране с 1881 года. Суммарная продолжительность солнечного сияния в июле достигла 305 часов, уступив лишь рекорду 1951 года.
В августе жара не собирается отступать, температуры во многих районах на этой неделе превысили 35 градусов.
В последние месяцы на севере и востоке страны зафиксирована серьезная засуха, которая привела к лесным пожарам. 26 июля лесные пожары в земле Бранденбург охватили площадь около 50 га.
Под влиянием аномальной жары температура воды на побережье Балтийского моря увеличилась. По данным гидрографического института в Гамбурге, температура воды в Балтийском море у побережья Германии достигла 23-25 градусов этим летом против 17-18 градусов в прежние годы.
Как сообщают местные СМИ, вследствие снижения уровня воды, вызванного засухой, пропускная способность основных фарватеров в Германии на реке Рейн составляет лишь половину от прошлого года. Затронуто также судоходство на реках Эльба и Одер.
По данным Министерства сельского хозяйства Германии, продолжительные высокие температуры и сухая погода приведут к сокращению урожая на 7-8 млн тонн зерна и экономическому ущербу на сумму 1,4 млрд евро.
Напомним, после нескольких недель аномальной жары самая крупная река Германии Рейн сильно обмелела.