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Німеччину накрила аномальна спека

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Німеччині в останні дні встановилася аномальна спека і суха погода - температура в багатьох районах країни перевищує 35 градусів за Цельсієм. Сильна посуха призвела до страшних наслідків: неврожаю, зниження рівня води в річках і лісових пожеж. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Згідно з даними метеорологічної служби Німеччини, липень цього року став найспекотнішим місяцем в країні з 1881 року. Сумарна тривалість сонячного сяйва в липні досягла 305 годин, поступившись лише рекорду 1951 року.

У серпні спека не збирається відступати, температури в багатьох районах на цьому тижні перевищили 35 градусів.

В останні місяці на півночі і сході країни зафіксована серйозна посуха, яка призвела до лісових пожеж. 26 липня лісові пожежі в землі Бранденбург охопили площу близько 50 га.

Під впливом аномальної спеки температура води на узбережжі Балтійського моря збільшилася. За даними гідрографічного інституту в Гамбурзі, температура води в Балтійському морі біля узбережжя Німеччини досягла 23-25 ​​градусів цього літа проти 17-18 градусів в колишні роки.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, внаслідок зниження рівня води, викликаного посухою, пропускна здатність основних фарватерів в Німеччині на річці Рейн становить лише половину від минулого року. Порушено також судноплавство на річках Ельба і Одер.

За даними Міністерства сільського господарства Німеччини, тривалі високі температури і суха погода приведуть до скорочення врожаю на 7-8 млн тонн зерна і економічним збиткам на суму 1,4 млрд євро.

Нагадаємо, після декількох тижнів аномальної спеки найбільша річка Німеччини Рейн сильно обміліла.

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