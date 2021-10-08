Германия изменила условия въезда в страну с 10 октября для туристов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Германия с наступлением 10 октября закроет свои границы для туристов из Украины, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте МВД Германии, передает УНН.
Детали
Это связано с тем, что немецкая власть исключила Украину из списка безопасных стран из-за значительного роста числа больных COVID-19. Только за 7 октября в Украине зафиксировали 16,4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.
По новым правилам с Украины в Германию смогут поехать с любой целью только те люди, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19. Проходить карантин и сдавать тесты при этом не нужно.
К слову, Германия признает не все типы вакцин. Список одобренных опубликован на сайте Института Пауля Эрлиха. Сейчас в него входят только четыре вакцины. Среди них нет китайского препарата CoronaVac, который часто применяется в Украине.
Это вакцины:
— BioNTech / Pfizer
— Moderna
— AstraZeneca
— Johnson & Johnson (Janssen)
С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 полных дней. Если вы сделали последнюю прививку 1 октября (нулевой день), сертификат для въезда в Германию начинает полноценно действовать 16 октября.
Сертификат о вакцинации не требуется детям до 12 лет, если они едут со взрослым, который получил весь курс прививок от коронавируса.
Отмечается, что Германия признает документы в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Если это бумажный документ, то его нужно предъявить в оригинале. Фотографию бумажного документа нельзя показать на экране мобильного телефона в качестве доказательства.
Поскольку Украина внесена в список стран высокого риска, перед поездкой в Германию необходимо зарегистрироваться на сайтеeinreiseanmeldung.de. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей любого возраста.
После заполнения анкеты система выдаст pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильный телефон. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспортного контроля после прилета в Германию.
Напомним
С 25 июня Германия позволила полностью вакцинированным лицам из Украины въезд с туристической целью и для посещения близких.