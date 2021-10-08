Німеччина змінила умови в'їзду в країну з 10 жовтня для туристів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Німеччина з настанням 10 жовтня закриє свої кордони для туристів з України, які не пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. Інформація про це опублікована на сайті МВС Німеччини, передає УНН.
Деталі
Це пов’язано з тим, що німецька влада виключила Україну зі списку безпечних країн через значне зростання числа хворих COVID-19. Тільки за 7 жовтня в Україні зафіксували 16,4 тис. нових випадків коронавірусної інфекції.
За новими правилами з України в Німеччину зможуть поїхати з будь-якою метою тільки ті люди, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19. Проходити карантин і здавати тести при цьому не потрібно.
До слова, Німеччина визнає не всі типи вакцин. Список схвалених опублікований на сайті Інституту Пауля Ерліха. Зараз в нього входять тільки чотири вакцини. Серед них немає китайського препарату CoronaVac, який часто застосовується в Україні.
Це вакцини:
— BioNTech / Pfizer
— Moderna
— AstraZeneca
— Johnson & Johnson (Janssen)
З моменту отримання останньої дози вакцини повинно пройти не менше 14 повних днів. Якщо ви зробили останнє щеплення 1 жовтня (нульовий день), сертифікат для в’їзду до Німеччини починає повноцінно діяти 16 жовтня.
Сертифікат про вакцинацію не потрібен дітям до 12 років, якщо вони їдуть з дорослим, який отримав весь курс щеплень від коронавірусу.
Відзначається, що Німеччина визнає документи в письмовому або електронному вигляді англійською, німецькою, французькою, італійською або іспанською мовами. Якщо це паперовий документ, то його потрібно пред’явити в оригіналі. Фотографію паперового документа не можна показати на екрані мобільного телефону в якості доказу.
Оскільки Україна внесена в список країн високого ризику, перед поїздкою до Німеччини необхідно зареєструватися на сайті einreiseanmeldung.de. Ця вимога стосується всіх мандрівників: дорослих і дітей будь-якого віку.
Після заповнення анкети система видасть pdf-файл. Його потрібно роздрукувати або зберегти на мобільний телефон. Цей файл можуть попросити показати перед вильотом літака в Німеччину або під час паспортного контролю після прильоту в Німеччину.
Нагадаємо
З 25 червня Німеччина дозволила повністю вакцинованим особам з України в’їзд з туристичною метою і для відвідування близьких.