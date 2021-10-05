Германия за все время выложила на операцию в Афганистане более 17 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Этим летом бундесвер покинул Афганистан через 20 лет операции в стране. Теперь стала известна сумма расходов на всю миссию - более 17,3 млрд евро, пишет УНН со ссылкой на данные Der Spiegel и dpa.
Цитата:
"По данным правительства Германии, работа немецких солдат и специалистов по развитию в Афганистане обошлась в более чем 17,3 миллиарда евро", - пишет издание со ссылкой на данные, согласно ответу федерального правительства на запрос парламентской группы СвДП, которое опубликовало агентство dpa.
Детали
Больше всего потратили на военных. Участие бундесвера в миссиях ISAF, OEF и RSM в Афганистане с 2001 года по 31 августа 2021 года в целом обошлось в около 12,3 миллиарда евро, что "были направлены на дополнительные расходы в связи с развертыванием".
В МИД ФРГ ушло около 2,48 миллиарда евро на содержание персонала и материальные расходы, связанные с проектами. Эта сумма, как указано не включает расходы на персонал и текущие расходы МИД Германии. Министерство развития ФРГ предоставило Афганистану в течение 20 лет около 2,46 миллиарда евро. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства за два десятилетия потратило 33 миллиона евро.
Информация о расходах Федеральной разведывательной службы (БНД) в Афганистане засекречена.
Дополнение
Военное присутствие в Афганистане за два десятилетия стоило США 2,31 триллиона долларов, согласно подсчетам участников проекта "Расходы на войну" Университета Брауна, которые цитирует Fox Business.
В октябре 2001 года США ввели свои войска в Афганистан, чтобы отстранить от власти талибов после терактов 11 сентября. Военные других стран, в частности НАТО, также присутствовали в стране. Германия - член НАТО.
США последними вывели свои силы из Афганистана в конце августа 2021 года, завершив 20-летнюю миссию в стране.