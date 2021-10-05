Німеччина за весь час виклала на операцію в Афганістані понад 17 млрд євро

Цитата:

"За даними уряду Німеччини, робота німецьких солдатів і спеціалістів з розвитку в Афганістані обійшлася в більш ніж 17,3 мільярда євро", - пише видання з посиланням на дані, згідно з відповіддю федерального уряду на запит парламентської групи ВДП, яку опублікувало агентство dpa.

Деталі

Найбільше витратили на військових. Участь бундесверу в місіях ISAF, OEF та RSM в Афганістані з 2001 року по 31 серпня 2021 року в цілому обійшлася у близько 12,3 мільярда євро, що "були спрямовані на додаткові витрати в зв'язку з розгортанням".

У МЗС ФРН пішло близько 2,48 мільярда євро на утримання персоналу і матеріальні витрати, пов'язані з проектами. Ця сума, як вказано, не включає витрати на персонал і поточні витрати МЗС Німеччини. Міністерство розвитку ФРН надало Афганістану протягом 20 років близько 2,46 мільярда євро. Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства за два десятиліття витратило 33 мільйони євро.

Інформація про витрати Федеральної розвідувальної служби (БНД) в Афганістані засекречена.

Доповнення

Військова присутність в Афганістані за два десятиліття коштувала США 2,31 трильйона доларів, згідно з підрахунками учасників проекту "Витрати на війну" Університету Брауна, які цитує Fox Business.

У жовтні 2001 року США ввели свої війська в Афганістан, щоб усунути від влади талібів після терактів 11 вересня. Військові інших країн, зокрема членів НАТО, також були присутні в країні. Німеччина - член НАТО.

США останніми вивели свої сили з Афганістану наприкінці серпня 2021 року, завершивши 20-річну місію в країні.