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Германия и Украина должны углубить свое энергетическое партнерство: вице-канцлер ФРГ во время визита в Киев

Германия и Украина должны углубить свое энергетическое партнерство: вице-канцлер ФРГ во время визита в Киев

Киев • УНН

 • 753508 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который прибыл в Киев с визитом заявил, что его страна и Украина должны углубить свое энергетическое партнерство. Об этом пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

В рамках визита в Украину Хабек вместе с делегацией немецких представителей бизнеса посетил электроподстанции НЭК "Укрэнерго", которые обеспечивают наиболее густонаселенные районы Украины.

Отмечается, что Берлин и Киев имеют официальное энергетическое партнерство с 2020 года, направленное на повышение энергоэффективности, модернизацию электроэнергетики, расширение производства возобновляемой энергии и сокращение выбросов парниковых газов. По словам вице-канцлера ФРГ, достижение этих целей может сделать украинский энергетический сектор более устойчивым, а также превратить страну в экспортера энергии в остальную Европу.

Цитата

"Желание и стратегические планы – а это планы безопасности украинцев – на самом деле заключаются в том, чтобы сделать энергетическую систему более широкой и более децентрализованной. В этом отношении две вещи очень хорошо сочетаются: потребность в безопасности и устойчивая энергетическая система", – сказал Хабек.

В настоящее время энергетическая помощь Германии в основном сосредоточена на аварийном ремонте сети после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Напомним

Сегодня, 3 апреля, вице-канцлер - федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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