Німеччина та Україна повинні поглибити своє енергетичне партнерство: віцеканцлер ФРН під час візиту до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, який прибув до Києва з візитом заявив, що його країна та Україна повинні поглибити своє енергетичне партнерство. Про це пише УНН з посиланням на dpa.
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У рамках візиту до України Хабек разом з делегацією німецьких представників бізнесу відвідав електропідстанції НЕК "Укренерго", які забезпечують найбільш густонаселені райони України.
Зазначається, що Берлін та Київ мають офіційне енергетичне партнерство з 2020 року, спрямоване на підвищення енергоефективності, модернізацію електроенергетики, розширення виробництва відновлюваної енергії та скорочення викидів парникових газів. За словами віцеканцлера ФРН, досягнення цих цілей може зробити український енергетичний сектор більш стійким, а також перетворити країну на експортера енергії до решти Європи.
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"Бажання і стратегічні плани – а це плани безпеки українців – насправді полягають у тому, щоб зробити енергетичну систему ширшою та більш децентралізованою. У цьому відношенні дві речі дуже добре поєднуються: потреба в безпеці та стійка енергетична система", – сказав Хабек.
Наразі енергетична допомога Німеччини здебільшого зосереджена на аварійному ремонті мережі після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Нагадаємо
Сьогодні, 3 квітня, віцеканцлер - федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек прибув до Києва з неоголошеним візитом.