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До Києва з неоголошеним візитом прибув віцеканцлер Німеччини

До Києва з неоголошеним візитом прибув віцеканцлер Німеччини

Київ • УНН

 • 1196038 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Віцеканцлер - федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек прибув до Києва з неоголошеним візитом. Разом з ним прибула делегація представників німецького малого бізнесу, щоб обговорити питання, пов'язані з енергетичним сектором, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

За словами Хабека, метою візиту є "дати Україні надію" на те, що країна буде відновлена ​​після війни. Повідомляється, що переговори будуть зосереджені на співпраці з відновлення енергетичної інфраструктури.

Міністр додав, що інвестиційні рішення "або вже ухвалені, або мають бути ухвалені".

Його супроводжувала делегація представників малого бізнесу, у тому числі президент Федерації німецької промисловості Зігфрід Руссвурм. Він назвав поїздку "сигналом українцям, що німецька промисловість також підтримує їх".

Це перший візит Хабека в Україну після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ 31 березня повідомив, що Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту — танки Leopard 2A6, БМП Marder і танки для розмінування.

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