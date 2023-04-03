До Києва з неоголошеним візитом прибув віцеканцлер Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Віцеканцлер - федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек прибув до Києва з неоголошеним візитом. Разом з ним прибула делегація представників німецького малого бізнесу, щоб обговорити питання, пов'язані з енергетичним сектором, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
За словами Хабека, метою візиту є "дати Україні надію" на те, що країна буде відновлена після війни. Повідомляється, що переговори будуть зосереджені на співпраці з відновлення енергетичної інфраструктури.
Міністр додав, що інвестиційні рішення "або вже ухвалені, або мають бути ухвалені".
Його супроводжувала делегація представників малого бізнесу, у тому числі президент Федерації німецької промисловості Зігфрід Руссвурм. Він назвав поїздку "сигналом українцям, що німецька промисловість також підтримує їх".
Це перший візит Хабека в Україну після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ 31 березня повідомив, що Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту — танки Leopard 2A6, БМП Marder і танки для розмінування.