В Киев с необъявленным визитом прибыл вице-канцлер Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вице-канцлер - федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вместе с ним прибыла делегация представителей немецкого малого бизнеса, чтобы обсудить вопросы связанные с энергетическим сектором, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
По словам Хабека, целью визита является "дать Украине надежду" на то, что страна будет восстановлена после войны. Сообщается, что переговоры будут сосредоточены на сотрудничестве по восстановлению энергетической инфраструктуры.
Министр добавил, что инвестиционные решения "либо уже приняты, либо должны быть приняты".
Его сопровождала делегация представителей малого бизнеса, в том числе президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм. Он назвал поездку "сигналом украинцам, что немецкая промышленность также поддерживает их".
Это первый визит Хабека в Украину после начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ 31 марта сообщил, что Германия передала Украине очередную партию помощи для фронта — танки Leopard 2A6, БМП Marder и танки для разминирования.