Германия продолжила удерживать лидерство в медальном зачете Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Шестой соревновательный день Олимпийских игр завершился очередной порцией разыгранных комплектов медалей, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
После шести дней соревнований в активе немецких спортсменов 9 “золотых”, 2 “серебряных” и четыре “бронзовые” медали и уверена первая ступень в турнирной таблице.
Сразу на второе место в зачете поднялась команда Норвегии, в последний день выиграла сразу три олимпийских “золота”. Норвежцы уже получили 17 наград (6 “золотых”, 7 “серебряных”, 4 “бронзовых”) и на третье место опустились Нидерланды — 12 (5, 5, 2).
В десятку лучших также попали: 4 США, 5 — Канада, 6 — Швеция, 7 — Франция, 8 — Австрия, 9 — Италия, 10 — Южная Корея.
Стоит отметить, что представители уже 20 страна, а также олимпийских атлетов России выиграли хотя бы по-одной медали на Олимпиаде-2018.