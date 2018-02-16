Німеччина продовжила втримувати лідерство у медальному заліку Олімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Шостий змагальний день Олімпійських ігор завершився черговою порцією розіграних комплектів медалей, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Після шести днів змагань в активі німецьких спортсменів 9 “золотих”, 2 “срібних” та чотири “бронзові” медалі та впевнена перша сходинка в турнірній таблиці.
Відразу на друге місце в заліку піднялася команда Норвегії, яка в крайній день виграла відразу три олімпійських “золота”. Норвежці вже здобули 17 нагород (6 “золотих”, 7 “срібних”, 4 “бронзових”) і на третє місце опустилися Нідерланди — 12 (5, 5, 2).
До десятки найкращих також потрапили: 4 США, 5 — Канада, 6 — Швеція, 7 — Франція, 8 — Австрія, 9 — Італія, 10 — Південна Корея.
Варто зазначити, що представники вже 20 країна, а також олімпійських атлетів Росії виграли бодай по-одній медалі на Олімпіаді-2018.