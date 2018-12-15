Германия предоставит 35 млн евро Украине на борьбу с изменением климата - Минэкологии

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80940 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 181124 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 144144 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 208419 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 253616 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213669 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246481 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208319 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488364 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241401 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.4м/с
84%
Популярные новости

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13642 просмотра

ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: контрмеры на 28 миллиардов долларов

6 апреля, 17:42 • 12088 просмотра

Солидарность с Украиной: посол США Бринк заявила о единстве с Украиной в день траура после атаки рф по Кривому Рогу

6 апреля, 17:58 • 10889 просмотра

рф распространяет фейк о захвате Басовки в Сумской области: что происходит на самом деле

6 апреля, 18:14 • 8942 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 9282 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265632 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241837 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327316 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488364 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579813 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33251 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 208419 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79586 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76054 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81575 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Германия предоставит 35 млн евро Украине на борьбу с изменением климата - Минэкологии

Киев • УНН

 • 7000 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Федеративная Республика Германия предоставит Украине финансовую помощь на 35 млн евро на противодействие и адаптацию к изменению климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Германия предоставит 35 млн евро Украине на борьбу с изменением климата - Минэкологии

По словам министра экологии Остапа Семерака, средства будут использованы по 4 приоритетным направлениям.

“Минприроды успешно завершило переговорный процесс с Федеральным министерством Германии по оказанию помощи в размере 35 миллионов евро. Это большое достижение и вызов для всего экологического сообщества Украины, что направит экономику к зеленому росту”, — сообщил министр.

В министерстве также добавили, что: “Проекты, которые будут финансироваться, должны ориентироваться на выполнение Парижского соглашения, национально определенных взносов, включать аспект международного сотрудничества в контексте противодействия изменению климата в акватории Черного моря и способствовать развитию возобновляемой энергетики, в том числе — использование энергии биомассы на замену ископаемым источникам энергии”.

Пресс-служба ведомства напомнила, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Германией в рамках Международной климатической инициативы началось в 2008 году. За это время Украина стала одним из ключевых партнеров инициативы, начав 14 проектов, 10 из них общим бюджетом 19 млн евро “уже успешно завершены”.

Как сообщал УНН, комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий чернобыльской катастрофы предлагал в сентябре увеличить расходы Министерства экологии и природных ресурсов на 2720 081,5 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.04
Bitcoin
$79,145.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,059.20
Ethereum
$1,596.68