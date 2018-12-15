Германия предоставит 35 млн евро Украине на борьбу с изменением климата - Минэкологии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Федеративная Республика Германия предоставит Украине финансовую помощь на 35 млн евро на противодействие и адаптацию к изменению климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
По словам министра экологии Остапа Семерака, средства будут использованы по 4 приоритетным направлениям.
“Минприроды успешно завершило переговорный процесс с Федеральным министерством Германии по оказанию помощи в размере 35 миллионов евро. Это большое достижение и вызов для всего экологического сообщества Украины, что направит экономику к зеленому росту”, — сообщил министр.
В министерстве также добавили, что: “Проекты, которые будут финансироваться, должны ориентироваться на выполнение Парижского соглашения, национально определенных взносов, включать аспект международного сотрудничества в контексте противодействия изменению климата в акватории Черного моря и способствовать развитию возобновляемой энергетики, в том числе — использование энергии биомассы на замену ископаемым источникам энергии”.
Пресс-служба ведомства напомнила, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Германией в рамках Международной климатической инициативы началось в 2008 году. За это время Украина стала одним из ключевых партнеров инициативы, начав 14 проектов, 10 из них общим бюджетом 19 млн евро “уже успешно завершены”.
Как сообщал УНН, комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий чернобыльской катастрофы предлагал в сентябре увеличить расходы Министерства экологии и природных ресурсов на 2720 081,5 тыс. грн.