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Німеччина надасть 35 млн євро Україні на боротьбу зі зміною клімату - Мінекології

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Федеративна Республіка Німеччина надасть Україні фінансову допомогу на 35 млн євро на протидію та адаптацію до зміни клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства екології та природних ресурсів України.

Німеччина надасть 35 млн євро Україні на боротьбу зі зміною клімату - Мінекології

За словами міністра екології Остапа Семерака, кошти будуть використані за 4 пріоритетними напрямками.

“Мінприроди успішно завершило перемовний процес із Федеральним міністерством Німеччини щодо надання допомоги в розмірі 35 мільйонів євро. Це велике досягнення та виклик для усієї екологічної спільноти України, що спрямує економіку до зеленого зростання”, — повідомив міністр.

У міністерстві також додали, що: “Проекти, які будуть фінансуватися, мають орієнтуватися на виконання Паризької угоди, національно визначених внесків, включати аспект міжнародної співпраці у контексті протидії зміні клімату в акваторії Чорного моря та сприяти розвитку відновлюваної енергетики, в тому числі — використання енергії біомаси на заміну викопним джерелам енергії”.

Прес-служба відомства нагадала, що двостороннє співробітництво між Україною та Німеччиною в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи почалося в 2008 році. За цей час Україна стала одним із ключових партнерів ініціативи, розпочавши 14 проектів, 10 із них загальним бюджетом 19 млн євро “вже успішно завершені”.

Як повідомляв УНН, комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи пропонував у вересні збільшити видатки Міністерства екології та природних ресурсів на 2 720 081,5 тис. грн.

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