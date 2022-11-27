Германия предоставила Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Германия передала Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh и 14 пограничных автомобилей. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сайт правительства ФРГ. 

Детали

Кроме этого, Берлин предоставил украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны. В перечне также указаны: 5 реактивных залповых систем MARS II с боеприпасами, 30 зенитных самоходных установок Gepard, 500 ракет Stinger, ЗРК IRIS-T SLM, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 51 бронетранспорт.

В немецком правительстве подчеркнули, что термины и способы передачи техники не разглашаются ввиду безопасности.

Напомним

Германия предоставит дополнительно 15 млн евро для дальнейших поставок зерна из Украины в координации со Всемирной продовольственной программой.

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