Германия предоставила Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили

Детали

Кроме этого, Берлин предоставил украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны. В перечне также указаны: 5 реактивных залповых систем MARS II с боеприпасами, 30 зенитных самоходных установок Gepard, 500 ракет Stinger, ЗРК IRIS-T SLM, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 51 бронетранспорт.

В немецком правительстве подчеркнули, что термины и способы передачи техники не разглашаются ввиду безопасности.

Напомним

Германия предоставит дополнительно 15 млн евро для дальнейших поставок зерна из Украины в координации со Всемирной продовольственной программой.