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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28675 перегляди

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Німеччина надала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі

Німеччина надала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі

Київ • УНН

 • 1921111 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Німеччина передала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh та 14 прикордонних автомобілів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт уряду ФРН. 

Деталі

Крім цього, Берлін надав українським військовим 53 захищених автомобілі Прикордонної служби країни. У переліку також зазначені: 5 реактивних залпових систем MARS II із боєприпасами, 30 зенітних самохідних установок Gepard, 500 ракет Stinger, ЗРК IRIS-T SLM, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 54 бронетранспортери М113, медичне обладнання та інше.

У німецькому уряді наголосили, що терміни та способи передачі техніки не розголошуються з огляду на безпеку.

Нагадаємо

Німеччина надасть додатково 15 млн євро для подальших поставок зерна з України у координації з Всесвітньою продовольчою програмою.

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