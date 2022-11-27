Німеччина надала Україні додаткові танкові тягачі Oshkosh та автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Німеччина передала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh та 14 прикордонних автомобілів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт уряду ФРН.
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Крім цього, Берлін надав українським військовим 53 захищених автомобілі Прикордонної служби країни. У переліку також зазначені: 5 реактивних залпових систем MARS II із боєприпасами, 30 зенітних самохідних установок Gepard, 500 ракет Stinger, ЗРК IRIS-T SLM, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 54 бронетранспортери М113, медичне обладнання та інше.
У німецькому уряді наголосили, що терміни та способи передачі техніки не розголошуються з огляду на безпеку.
Нагадаємо
Німеччина надасть додатково 15 млн євро для подальших поставок зерна з України у координації з Всесвітньою продовольчою програмою.