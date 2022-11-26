Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Німеччина надасть додатково 15 млн євро для подальших поставок зерна з України у координації з Всесвітньою продовольчою програмою. Про це повідомив канцлер Олаф Шольц під час відеозвернення на International Summit on Food Security, передає УНН.
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«Ми передали 4,5 млрд дол на підтримку глобальної продовольчої безпеки для запобігання голоду», - сказав Шольц.
Він повідомив також, що саме зраз корабель Всесвітньої продовольчої програми спонсорований Німеччиною прямує до Ефіопії з українським зерном.
«Я радий повідомити, що Німеччина надасть додатково 15 млн євро для подальших поставок зерна з України у координації з Всесвітньою продовольчою програмою», - розповів Шольц.
Доповнення
Україна запустила сьогодні, 26 листопада ініціативу Grain from Ukraine, в рамках якої до кінця наступної весни планує відправити мінімум 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.