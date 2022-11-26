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Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України

Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України

Київ • УНН

 • 852679 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Німеччина надасть додатково 15 млн євро для подальших поставок зерна з України у координації з Всесвітньою продовольчою програмою. Про це повідомив канцлер Олаф Шольц під час відеозвернення на International Summit on Food Security, передає УНН.

Цитата

«Ми передали 4,5 млрд дол на підтримку глобальної продовольчої безпеки для запобігання голоду», - сказав Шольц.

Він повідомив також, що саме зраз корабель Всесвітньої продовольчої програми спонсорований Німеччиною прямує до Ефіопії з українським зерном.

«Я радий повідомити, що Німеччина надасть додатково 15 млн євро для подальших поставок зерна з України у координації з Всесвітньою продовольчою програмою», - розповів Шольц.

Доповнення

Україна запустила сьогодні, 26 листопада ініціативу Grain from Ukraine, в рамках якої до кінця наступної весни планує відправити мінімум 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.

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