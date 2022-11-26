Германия предоставит дополнительно 15 млн евро для поставок зерна из Украины

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«Мы передали 4,5 млрд долл. в поддержку глобальной продовольственной безопасности для предотвращения голода», - сказал Шольц.

Он сообщил также, что именно корабль Всемирной продовольственной программы спонсируемый Германией направляется в Эфиопию с украинским зерном.

«Я рад сообщить, что Германия предоставит дополнительно 15 млн евро для дальнейших поставок зерна из Украины в координации с Всемирной продовольственной программой», – рассказал Шольц.

Дополнение

Украина запустила сегодня, 26 ноября, инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки.