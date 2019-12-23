Германия разрешила строительство "Северного потока-2" в зимние месяцы

“BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства „Северного потока-2“ на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы”, — говорится в сообщении. Предыдущее разрешение было рассчитано на срок до конца года. Новое пришлось запрашивать из-за того, что сроки реализации проекта были сдвинуты из-за задержки со стороны датских властей.

Германское ведомство должно было проверить, не скажутся ли строительные работы на популяции птиц, которые зимуют в районе германского побережья Балтийского моря. “После внимательной проверки BSH не зафиксировало существенного влияния строительных работ (на природу) зимой”, — отметили в ведомстве. Там добавили, что трубоукладчики продвигаются со скоростью от 3 до 5 км в день, — при таких условиях серьезный вред фауне исключен.

Добавим, что Москва не оставит без ответа введенные США санкции против “Северного потока-2”, меры будут приняты, исходя из национальных интересов РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, правительство Германии “твердо рассчитывает на то, что проект „Северный поток-2“ будет завершено”, несмотря на американские санкции.