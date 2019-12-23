Уряд Німеччини налаштований добудувати "Північний потік-2", незважаючи на санкції США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Уряд Німеччини "твердо розраховує на те, що проект "Північний потік - 2" буде завершено, незважаючи на американські санкції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Як повідомили джерела у кабміні Німеччини, після санкцій США через будівництво газопроводу, позиція уряду Німеччини не змінилася.
"Позиція уряду по відношенню до цього проекту не змінилася", - зазначили виданню в уряді ФРН.
Нагадаємо, уряд Німеччини до останнього моменту робив спроби зупинити вступ в силу американських санкцій проти "Північного потоку - 2".