Кремль: Росія не залишить без відповіді санкції проти "Північного потоку-2"

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Москва не залишить без відповіді введені США санкції проти “Північного потоку-2”, заходи будуть прийняті, виходячи з національних інтересів РФ. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.