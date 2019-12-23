Кремль: Росія не залишить без відповіді санкції проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Москва не залишить без відповіді введені США санкції проти “Північного потоку-2”, заходи будуть прийняті, виходячи з національних інтересів РФ. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“У будь-якому випадку подібні кроки (санкції) не залишаються без взаємності, — підкреслив він. — Яким чином і коли це буде зроблено — це питання радше національних інтересів Росії. Коли це буде більшим чином відповідати національним інтересам”.
Кремль сподівається, що санкції проти “Північного потоку-2” не стануть перешкодою для завершення будівництва цього трубопроводу.
“Зараз ситуація аналізується. Ми виходимо з того, що подібні санкції є неприйнятними для нас, — зазначив він. — Ми, звичайно ж, сподіваємося на те, що навіть подібні кроки не стануть перешкодою для завершення будівництва цього важливого проекту”.
При цьому Пєсков додав, що говорити про конкретні терміни завершення будівництва “Північного потоку-2” поки рано, Москва аналізує наслідки запровадження санкцій.
“Поки про це рано говорити”, — сказав він у відповідь на питання, в які терміни може бути реалізований проект з урахуванням введення санкцій США проти нього. “Ситуація аналізується, основною метою є завершення будівництва цього трубопроводу”, — додав Пєсков у відповідь на питання про можливість заміни підрядника будівництва газопроводу.
Нагадаємо, уряд Німеччини “твердо розраховує на те, що проект „Північний потік-2“ буде завершено”, незважаючи на американські санкції.