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Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2" у зимові місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Федеральне відомство з геодезії і картографії Німеччини (BSH) дозволило компанії Nord Stream 2 AG будівництво трубопроводу “Північний потік-2” в ФРН в зимові місяці. Про це йдеться в прес-релізі, який опублікований в понеділок, передає УНН.

“BSH погодило прокладку труб для завершення будівництва „Північного потоку-2“ на відрізку в 16,5 км в зимові місяці”, — йдеться в повідомленні. Попередній дозвіл був розрахований на термін до кінця року. Новий довелося запитувати через те, що терміни реалізації проекту були зрушені через затримку з боку датської влади.

Німецьке відомство повинно було перевірити, чи не позначаться будівельні роботи на популяції птахів, які зимують в районі німецького узбережжя Балтійського моря. “Після ретельної перевірки BSH не зафіксувало істотного впливу будівельних робіт (на природу) взимку”, — зазначили у відомстві. Там додали, що трубопрокладники просуваються зі швидкістю від 3 до 5 км в день, — при таких умовах серйозної шкоди фауні виключений.

Додамо, що Москва не залишить без відповіді введені США санкції проти “Північного потоку-2”, заходи будуть прийняті, виходячи з національних інтересів РФ. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У свою чергу, уряд Німеччини “твердо розраховує на те, що проект „Північний потік-2“ буде завершено”, незважаючи на американські санкції.

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