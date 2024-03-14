Никополь с утра под вражеским ударом: ранены 5 человек, в том числе 7-летний мальчик

Российские войска с утра атакуют Никополь в Днепропетровской области, ранены 5 человек, в том числе 7-летний мальчик, а также повреждены несколько многоэтажек и инфраструктура, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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"С утра враг бьет по Никополю. В городе уже пятеро пострадавших. Среди них 7-летний мальчик. Будет лечиться амбулаторно", - сообщил Лысак в Telegram.

По его словам, оправляться дома будут и 43-летний мужчина и две 74-летние женщины. Одна раненая 73 лет госпитализирована. Ее состояние - средней тяжести.

"Повреждены несколько многоэтажек и городская инфраструктура", - сообщил Лысак и указал, что информация уточняется.

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