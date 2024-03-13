Днепропетровщина: количество раненых в Кривом Роге возросло до 49, обстрелы региона продолжаются

До 49 увеличилось количество пострадавших из-за вчерашней атаки на Кривой Рог. Россияне продолжили атаковать Днепропетровскую область и сегодня. В частности целились по жителям Никопольского района. Там обошлось без жертв. О ситуации на Днепропетровщине рассказал председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

в Кривом Роге люди продолжают обращаться к врачам после вражеской атаки, которую пережили вчера. На сейчас уже 49 пострадавших. В медучреждениях остаются 10 взрослых, половина - "тяжелые". До сих пор госпитализированы и семеро детей, все - в состоянии средней тяжести. - сообщил Лысак.

Детали

По данным председателя Днепропетровской ОГА в течение среды россияне целились по Никопольщине пять раз.

В частности, дронами-камикадзе оккупанты целились по райцентру и Червоногригорьевской громаде. А из артиллерии били по Мировской ОТГ.

Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Напомним

Утром председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество погибших из-за вражеского удара по городу вечером 12 марта увеличилось до пяти.