Nike, Adidas и другие компании попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

"Новые пошлины - это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи", - говорится в письме.

Отмечается, что обращение к Трампу подписали такие известные компании как Adidas, Nike, Crocs и Converse. Письмо также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим чиновникам, которые участвуют в торговых переговорах с Китаем.

Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду, что Трамп прислушивается к мнению американцев и "прекратит эту ненужную торговую войну".

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Напомним, Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. Как он утверждал, такое решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможности повышения ввозных пошлин на нее.

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Напомним, 23 августа Китай заявил, что в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную американскую продукцию на общую сумму в 75 млрд долларов. После этого Трамп объявил о повышении импортных пошлин с 10 до 15%.

Как, в частности, ранее сообщал УНН, в последнее время масштабы использования китайскими спецслужбами социальных сетей привлекли пристальное внимание и Facebook, Twitter и YouTube начали обнаруживать и удалять аккаунты, через которые может распространяться "китайская дезинформация".