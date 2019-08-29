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Nike, Adidas та інші компанії попросили Трампа скасувати нові мита на китайські товари

Nike, Adidas та інші компанії попросили Трампа скасувати нові мита на китайські товари

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Понад 200 компаній з виробництва взуття направили президенту США Дональда Трампа лист з проханням не вводити нові мита на китайські товари, які повинні вступити в силу в неділю. Про це в середу повідомила на своєму сайті телекомпанія CNN, передає УНН.

“Нові мита — це прихований податок, який сплачуватимуть громадяни США та їх сім’ї”, — йдеться в листі.

Відзначається, що звернення до Трампа підписали такі відомі компанії як Adidas, Nike, Crocs і Converse. Лист також було направлено міністру фінансів США Стівену Мнучіну та іншим високопосадовцям, які беруть участь в торгових переговорах з Китаєм.

Президент Асоціації дистриб’юторів і роздрібних продавців взуття США Метт Пріст висловив надію, що Трамп прислухається до думки американців та “припинить цю непотрібну торгову війну”.

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Нагадаємо, Трамп 1 серпня повідомив, що з 1 вересня введе нові мита в розмірі 10% на товари з КНР вартістю 300 млрд доларів. Як він стверджував, таке рішення було прийнято в зв’язку з тим, що Пекін не виконав обіцянку збільшити закупівлі американських сільськогосподарських товарів. У відповідь Китай тимчасово припинив імпорт аграрної продукції з США і оголосив, що не виключає можливість підвищення ввізних мит на неї.

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Нагадаємо, 23 серпня Китай заявив, що у відповідь на дії США підніме з 1 вересня і 15 грудня ввізні мита на 10% і 5% на імпортну американську продукцію на загальну суму в 75 млрд доларів. Після цього Трамп оголосив про підвищення імпортних мит з 10 до 15%.

Як, зокрема, повідомляв УНН, останнім часом масштаби використання китайськими спецслужбами соціальних мереж привернули пильну увагу і Facebook, Twitter і YouTube почали виявляти і видаляти акаунти, через які може поширюватися “китайська дезінформація”.

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