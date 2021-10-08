Никарагуа: оппозиция требует признать выборы в стране "недействительными и незаконными"

Детали

В заявлении основных оппозиционных альянсов страны содержится призыв к Организации американских государств (ОАГ) устранить правительство Никарагуа от этого органа.

В заявлении содержится призыв к ОАГ “приостановить диктатуру Ортеги-Мурильо (вице-президент Росарио Мурильо) в организации до тех пор, пока не будут проведены настоящие выборы, которые соответствуют всем стандартам и требованиям”.

Ортега начал свою предвыборную кампанию на этой неделе, почти не встретив сопротивления, после того как он бросил большинство своих соперников в тюрьму по обвинению в государственной измене. Оппозиция заявила, что эти шаги “положили конец любым признакам реальной электоральной конкуренции” на выборах 7 ноября, на которых Ортега баллотируется на четвертый срок подряд.

Заявление оппозиции было распространено из Коста-Рики, где много никарагуанцев спрятались во время репрессий против политиков, которые начались в мае.

В заявлении, Ортега обвиняется в том, что он поместил в тюрьму 156 политических заключенных и “подвергал их пыткам, жестокому и унижающему достоинство обращению”. В ней также говорится, что около 140 тысяч никарагуанцев были вынуждены покинуть свою родину после того, как правительство подавило массовые протесты, начавшиеся в 2018 году.

В заявлении также содержится призыв к Европейскому Союзу, ООН и отдельным странам ужесточить санкции против правительства Ортеги. И США, и ЕС уже ввели санкции против Ортеги и его союзников, заявив, что они подрывают демократию.

Ортега утверждает, что антиправительственные протесты, вспыхнувшие в апреле 2018 года, были попыткой государственного переворота при иностранной поддержке.

Дополнение

По меньшей мере семь кандидатов от оппозиции были заключены в тюрьму в этом году по обвинению в государственной измене. Режим Ортеги также обвиняет гражданские группы, лидеров оппозиции и средства массовой информации во всем — от государственной измены до отмывания денег.

По данным Межамериканской комиссии по правам человека, в 2018 году во время столкновений между гражданскими лицами и правительственными войсками в Никарагуа погибли по меньшей мере 325 человек, а более 52 тысяч человек покинули страну.