Нікарагуа: опозиція вимагає визнати вибори в країні "недійсними і незаконними"

Деталі

У заяві основних опозиційних альянсів країни міститься заклик до Організації американських держав (ОАД) усунути уряд Нікарагуа від цього органу.

У заяві міститься заклик до ОАД “призупинити диктатуру Ортеги-Мурільо (віцепрезидент Росаріо Мурільо) в організації до того часу, поки не будуть проведені справжні вибори, які відповідають усім стандартам і вимогам”.

Ортега почав свою передвиборну кампанію на цьому тижні, майже не зустрівши опору, після того як він кинув більшість своїх суперників у в’язницю за звинуваченням у державній зраді. Опозиція заявила, що ці кроки “поклали край будь-яким ознаками реальної електоральної конкуренції” на виборах 7 листопада, на яких Ортега балотується на четвертий термін поспіль.

Заява опозиції була поширена з Коста-Ріки, де багато нікарагуанців сховалися під час репресій проти політиків, які розпочалися в травні.

У заяві, Ортега звинувачується в тому, що він помістив у в’язниці 156 політичних в’язнів і “піддавав їх тортурам, жорстокому і такому, що принижує гідність, поводженню”. У ній також говориться, що близько 140 тисяч нікарагуанців були змушені покинути свою батьківщину після того, як уряд придушив масові протести, що почалися в 2018 році.

У заяві також міститься заклик до Європейського Союзу, ООН та окремих країн посилити санкції проти уряду Ортеги. І США, і ЄС вже ввели санкції проти Ортеги і його союзників, заявивши, що вони підривають демократію.

Ортега стверджує, що антиурядові протести, що спалахнули в квітні 2018 року, були спробою державного перевороту при іноземній підтримці.

Доповнення

Щонайменше семеро кандидатів від опозиції були ув’язнені в цьому році за звинуваченнями в державній зраді. Режим Ортеги також звинувачує цивільні групи, лідерів опозиції і засоби масової інформації в усьому — від державної зради до відмивання грошей.

За даними Міжамериканської комісії з прав людини, в 2018 році під час зіткнень між цивільними особами і урядовими військами в Нікарагуа загинули щонайменше 325 осіб, а понад 52 тисячі осіб покинули країну.