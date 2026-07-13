Нидерланды вызвали российского посла после кибератак на маршруты поставок оружия Украине
Киев • УНН
Нидерланды вызвали посла РФ из-за взлома камер видеонаблюдения на маршрутах военной помощи Украине. Министр иностранных дел заявил о решительном протесте и продолжении поддержки Украины.
Нидерланды вызвали посла России после того, как разведка сообщила о взломе российскими спецслужбами камер видеонаблюдения вдоль маршрутов перевозки военной помощи Украине. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.
Детали
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что российскому дипломату будет выражен решительный протест из-за кибератак. Накануне Служба общей разведки и безопасности (AIVD) вместе со Службой военной разведки и безопасности (MIVD) сообщили, что российские спецслужбы взломали "небольшое количество камер" на маршрутах транспортировки военных грузов в Украину.
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Послание российскому послу абсолютно четкое. Мы видим, что вы делаете, и мы этого не принимаем. Считаете ли вы, что это уменьшает поддержку Украины? Наоборот. Мы продолжаем полностью поддерживать Украину
По словам Велдкампа, Нидерланды фиксируют рост количества кибер- и гибридных угроз со стороны России. Он также отметил, что ответ на такие действия, вероятно, будет скоординированным, поскольку в тот же день Германия, Франция и Финляндия также вызвали российских послов из-за подозрений в шпионаже и диверсиях.
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