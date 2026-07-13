Нидерланды вызвали российского посла после кибератак на маршруты поставок оружия Украине

Нидерланды вызвали посла России после того, как разведка сообщила о взломе российскими спецслужбами камер видеонаблюдения вдоль маршрутов перевозки военной помощи Украине. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что российскому дипломату будет выражен решительный протест из-за кибератак. Накануне Служба общей разведки и безопасности (AIVD) вместе со Службой военной разведки и безопасности (MIVD) сообщили, что российские спецслужбы взломали "небольшое количество камер" на маршрутах транспортировки военных грузов в Украину.

НАТО осудило кибератаки россии против союзников и Украины и пообещало продолжить поддержку Киева

Послание российскому послу абсолютно четкое. Мы видим, что вы делаете, и мы этого не принимаем. Считаете ли вы, что это уменьшает поддержку Украины? Наоборот. Мы продолжаем полностью поддерживать Украину