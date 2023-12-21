Нидерланды выделят пакет зимней помощи Украине в размере 102 млн евро
Нидерланды выделяют 102 миллиона евро зимней помощи Украине, включая средства на гуманитарную помощь, разминирование, инфраструктуру и энергетическую поддержку, как часть большего пакета помощи на сумму 2 миллиарда евро, запланированного на 2024 год.
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
Тарас Ратушный прокомментировал принятие парламентом закона о легализации медицинского каннабиса в Украине, но указал и на недостатки.
КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP
В Комиссии уточнили, что компания прошла проверки правоохранительных органов, которые не подтвердили контроль резидентами российской федерации за деятельностью общества, о которых ранее упоминали в СМИ.
Марию Певчих, соратницу Навального, объявили в розыск в рф
Мария Певчих, глава Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального, объявлена в российский розыск, хотя конкретные обвинения не уточняются.
Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 20 млн гривен
Залог для экс-главы Верховного суда Всеволода Князева был уменьшен с 27 до 20 миллионов гривен, но он остается под стражей до 2 февраля. Это произошло после его задержания по делу о взяточничестве, связанном с акциями Полтавского горно-обогатительного комбината компании Ferrexpo.
Оккупанты на Херсонщине врываются ночью в дома жителей с проукраинской позицией и арестовывают их - ГУР
Российские силовики усиливают репрессии на оккупированной Херсонщине, врываясь ночью в дома и арестовывая жителей с проукраинскими взглядами, сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины.
Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности
Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве с целью повышения ядерной и радиационной безопасности. Документ предусматривает совместные проекты по оценке безопасности, аварийного реагирования и обмена опытом в сфере регулирования.
Конгресс США ушел на каникулы, оставив вопрос помощи Украине и границы до января
Каникулы в Конгрессе США оставляют нерешенными такие вопросы, как помощь Украине и безопасность границ, что делает январь непростым.
Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале
Мартин Скорсезе получит награду за жизненные достижения - Почетного Золотого медведя - на Берлинском международном кинофестивале в феврале. 81-летнего режиссера отмечают за его личный и одновременно универсальный кинематографический артистизм.
Финляндия отправит Украине 21 пакет военной помощи на 106 млн евро
Финляндия решила направить Украине 21-й пакет военной помощи на сумму 106 миллионов евро, содержание которого не разглашается из соображений безопасности.