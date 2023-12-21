Нидерланды выделят пакет зимней помощи Украине в размере 102 млн евро

Нидерланды объявили о выделении первого транша из более 2 миллиардов евро, запланированных для Украины на 2024 год, на гуманитарные нужды. Об этом говорится на сайте правительства Нидерландов, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что правительство Нидерландов выделило 102 миллиона евро на первые 4 месяца 2024 года года, чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне.

Новый пакет поддержки направлен на насущные потребности:

15 миллионов евро на гуманитарную помощь через Украинский гуманитарный фонд УКГВ ООН;

15 миллионов евро на разминирование сельскохозяйственных земель и освобожденных территорий, среди прочего;

62 миллиона евро на поддержку Правительства Украины в предоставлении базовых услуг, восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении реформ через специальную программу восстановления Украины и Молдовы (SPUR), которая является частью Международной ассоциации развития (IDA) Всемирного банка

10 млн евро на оборудование для украинских электросетей.

Напомним

15 декабря Украину посещала делегация Королевства Нидерландов во главе с министром внешней торговли и сотрудничества в области развития страны Джеффри ван Лёвеном. Встреча состоялась в Украине на одном из энергетических объектов, который был поврежден во время российских атак.

Джеффри ван Лёвен после ознакомления с работой украинских энергетиков выразил восхищение их работой и устойчивостью

Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины