Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины
Киев • УНН
Правительство Нидерландов выделят 17 миллионов евро на поддержку судебной системы Украины, помогая в восстановлении справедливости для жертв военных преступлений; это включает усиление прокуратуры и полиции. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот подтвердила это обязательство во время визита в Киев.
Нидерланды выделят 17 миллионов евро на укрепление судебной системы Украины, для восстановления справедливости для жертв военных преступлений. Об этом во время визита в Киев заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот, передает УНН.
Детали
Во время визита в Украину глава МИД Нидерландов встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Она также подчеркнула важность продолжения поддержки Украины.
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Это будет длительный конфликт, поэтому вместе с ЕС и НАТО мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите от россии
В своих переговорах министр также подчеркнула, что военные преступления против украинского народа не должны оставаться безнаказанными.
Именно поэтому, Нидерланды предоставят Украине €17 млн на восстановление справедливости для жертв военных преступлений. Часть средств пойдет на укрепление судебной системы Украины.
Этот вклад будет состоять из двух частей:
- 9 миллионов евро, которые уже выделены на проект "Восстановление достоинства и справедливости в Украине", направленный на поддержку системы правосудия Украины знаниями, практическим опытом и способностью, в частности в сфере международного уголовного права
- 8 миллионов евро, которые пойдут на поддержку Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС). Эти средства будут направлены на укрепление прокуратуры Украины и ее полиции в освобожденных районах страны. Также миссия использует деньги на консультативные услуги в сфере расследования и судебного преследования.
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Дополнение
Глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот, также встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и обсудила похищение детей российскими военными.
Напомним
Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с Россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.
Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины
Правительство Нидерландов выделят 17 миллионов евро на поддержку судебной системы Украины, помогая в восстановлении справедливости для жертв военных преступлений; это включает усиление прокуратуры и полиции. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот подтвердила это обязательство во время визита в Киев.
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