Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины

Нидерланды выделят 17 миллионов евро на укрепление судебной системы Украины, для восстановления справедливости для жертв военных преступлений. Об этом во время визита в Киев заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот, передает УНН.

Детали

Во время визита в Украину глава МИД Нидерландов встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Она также подчеркнула важность продолжения поддержки Украины.

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Это будет длительный конфликт, поэтому вместе с ЕС и НАТО мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите от россии - предупредила Брейнс Слот.

В своих переговорах министр также подчеркнула, что военные преступления против украинского народа не должны оставаться безнаказанными.

Именно поэтому, Нидерланды предоставят Украине €17 млн на восстановление справедливости для жертв военных преступлений. Часть средств пойдет на укрепление судебной системы Украины.

Этот вклад будет состоять из двух частей:

9 миллионов евро, которые уже выделены на проект "Восстановление достоинства и справедливости в Украине", направленный на поддержку системы правосудия Украины знаниями, практическим опытом и способностью, в частности в сфере международного уголовного права

8 миллионов евро, которые пойдут на поддержку Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС). Эти средства будут направлены на укрепление прокуратуры Украины и ее полиции в освобожденных районах страны. Также миссия использует деньги на консультативные услуги в сфере расследования и судебного преследования.

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Дополнение

Глава МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот, также встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и обсудила похищение детей российскими военными.

Напомним

Нидерланды предоставили Украине три модульных полевых госпиталя и шесть медицинских эвакуационных автомобилей для усиления медицинских возможностей Вооруженных сил Украины во время конфликта с Россией. Оборудование имеет холодостойкие характеристики, 36 коек с активной вентиляцией и специальное подразделение медицинского персонала.