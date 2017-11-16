Нидерланды нацелены на наказание виновных в трагедии MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Нидерланды высоко ценят уровень сотрудничества с Украиной по расследованию трагедии с самолетом MH17 и мотивированные, чтобы виновные понесли справедливое наказание. Об этом заявил заместитель министра обороны Королевства Нидерланды Вим Гиртс во время двусторонней встречи с министром обороны Украины Степаном Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службы Минобороны.
"Мы ценим уровень сотрудничества с Украиной по расследованию трагедии с самолетом MH17 и мотивированные, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - сказал Гиртс.
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Кроме того, он подчеркнул, что Нидерланды осуждают незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке страны.
Также во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего двухстороннего военного сотрудничества в 2018 году.
Напомним, нидерландский прокурор рассказал, что поиск причастных к катастрофе МН17 продолжается.