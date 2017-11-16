Нидерланды нацелены на наказание виновных в трагедии MH17

"Мы ценим уровень сотрудничества с Украиной по расследованию трагедии с самолетом MH17 и мотивированные, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - сказал Гиртс.

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Кроме того, он подчеркнул, что Нидерланды осуждают незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке страны.

Также во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего двухстороннего военного сотрудничества в 2018 году.

Напомним, нидерландский прокурор рассказал, что поиск причастных к катастрофе МН17 продолжается.