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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20895 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38462 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49348 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54009 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48667 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100066 просмотра

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Нидерланды нацелены на наказание виновных в трагедии MH17

Нидерланды нацелены на наказание виновных в трагедии MH17

Киев  •  УНН

 • 15804 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Нидерланды высоко ценят уровень сотрудничества с Украиной по расследованию трагедии с самолетом MH17 и мотивированные, чтобы виновные понесли справедливое наказание. Об этом заявил заместитель министра обороны Королевства Нидерланды Вим Гиртс во время двусторонней встречи с министром обороны Украины Степаном Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службы Минобороны.

"Мы ценим уровень сотрудничества с Украиной по расследованию трагедии с самолетом MH17 и мотивированные, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - сказал Гиртс.

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Кроме того, он подчеркнул, что Нидерланды осуждают незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке страны.

Также во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего двухстороннего военного сотрудничества в 2018 году.

Напомним, нидерландский прокурор рассказал, что поиск причастных к катастрофе МН17 продолжается.

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