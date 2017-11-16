Нідерланди націлені на покарання винних у трагедії MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Нідерланди високо цінують рівень співпраці з Україною по розслідуванню трагедії з літаком MH17 і вмотивовані, щоб винні понесли справедливу кару. Про це заявив заступник міністра оборони Королівства Нідерланди Вім Гіртс під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком, передає УНН з посиланням на прес-служби Міноборони.
"Ми цінуємо рівень співпраці з Україною по розслідуванню трагедії з літаком MH17 і вмотивовані, щоб винні понесли справедливу кару", — сказав Гіртс.
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Крім того він наголосив, що Нідерланди засуджують незаконну анексію Криму і дестабілізацію ситуації на сході країни.
Також під час зустрічі були обговорені питання подальшого двосторонього військового співробітництва у 2018 році.
Нагадаємо, нідерландський прокурор розповів, що пошук причетних до катастрофи МН17 триває.