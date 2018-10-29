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"Нибулон" скрывает свое финансовое положение из-за вероятного дефолта перед кредиторами - СМИ

"Нибулон" скрывает свое финансовое положение из-за вероятного дефолта перед кредиторами - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11367 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Один из крупнейших аграрных холдингов страны "Нибулон" стоит на пороге корпоративного дефолта и поэтому скрывает свое реальное финансовое положение, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

Корпоративный дефолт украинской компании перед ЕБРР нанесет ущерб репутации Украины как государства и как члена Европейского банка реконструкции и развития.

Экономические эксперты обеспокоены нынешним положением "Нибулона" - аграрной компании, принадлежащей номеру 12 в списке самых богатых людей Украины Алексею Вадатурскому, называя агрохолдинг "колоссом на глиняных ногах". Компания тщательно скрывает свое финансовое положение и не отчитывается публично из-за возможного корпоративного дефолта перед кредиторами, пишет издание.

"Алексей Вадатурский стабильно входит в десятку самых богатых украинцев, и его компания уже на протяжении многих лет является убыточной. За 2017 год компания получила 20 млн долларов убытков. Общий объем займов в прошлом году достиг 360 млн гривен. Новые кредиты идут на погашение старых, при этом владелец "Нибулона" Алексей Вадатурский в течение прошлого года увеличил собственные доходы на 326%. Кредиторами ООО "Нибулон" в разные годы выступали ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, французский банк BNP Paribas, голландские банки ING и Rabobank и та другие", - пишет издание.

При этом, СМИ отмечает, компания "Нибулон" годами работала по схемам, которые позволяли минимизировать налоги на территории Украины: "Нибулон" поставлял зерно своим дочерним компаниям в Швейцарии и Нидерландах по заниженным ценам. "Эксперты подсчитали, что занижение цены привело к потерям не менее 50 млн долларов налогов в год. А директор швейцарской дочери "Нибулона" Дэвид Кларк был уволен после того, как в 2016 году во время международного офшорного скандала, известного как "Панамагейт", засветился в качестве директора и в офшорных фирмах российских зернотрейдеров".

"Тщательно скрывая свое финансовое состояние, "убыточная" компания постоянно перекредитируется. Как утверждает главный редактор Национального Портала Промышленности Павел Волошин, кредитная задолженность компании перед ЕБРР составляет около полумиллиарда долларов", - заявляет издание.

"Вероятный корпоративный дефолт украинской компании перед ЕБРР может нанести ущерб репутации Украины как государства и как члена Европейского банка реконструкции и развития, а также может стать проблемой для всей украинской экономики", - резюмирует СМИ.

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