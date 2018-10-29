"Нібулон" приховує своє фінансове становище через імовірний дефолт перед кредиторами - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
15:27 • 30297 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 63414 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 117602 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 103169 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 95319 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 109623 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 127123 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74250 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82442 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 163643 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.9 м/с
69 %
752 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 63036 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 112465 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 89294 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 69543 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 67676 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 117598 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 127122 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 163643 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 508009 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 587741 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 6120 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 8887 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 21297 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 53270 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 57314 перегляди
Актуальне
"Нібулон" приховує своє фінансове становище через імовірний дефолт перед кредиторами - ЗМІ

"Нібулон" приховує своє фінансове становище через імовірний дефолт перед кредиторами - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11369 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Один з найбільших аграрних холдингів країни "Нібулон" стоїть на порозі корпоративного дефолту і тому приховує свій реальний фінансовий стан, передає УНН із посиланням на "112 Україна".

Корпоративний дефолт української компанії перед ЄБРР завдасть шкоди репутації України як держави і як члена Європейського банку реконструкції та розвитку.

Економічні експерти стурбовані нинішнім становищем "Нібулону" - аграрної компанії, що належить номеру 12 у списку найбагатших людей України Олексію Вадатурському, називаючи агрохолдинг "колосом на глиняних ногах". Компанія ретельно приховує свій фінансовий стан і не звітує публічно через можливий корпоративний дефолт перед кредиторами, пише видання.

"Олексій Вадатурський стабільно входить до десятки найбагатших українців, і його компанія вже впродовж багатьох років є збитковою. За 2017 рік компанія отримала 20 млн доларів збитків. Загальний обсяг позик у минулому році досяг 360 млн гривень. Нові кредити йдуть на погашення старих, при цьому власник "Нібулона" Олексій Вадатурський протягом минулого року збільшив власні доходи на 326%. Кредиторами ТОВ "Нібулон" у різні роки виступали ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, французький банк BNP Paribas, голландські банки ING і Rabobank та інші", - пише видання.

При цьому, як зазначає ЗМІ, компанія "Нібулон" роками працювала за схемами, які дозволяли мінімізувати податки на території України: "Нібулон" постачав зерно своїм дочірнім компаніям в Швейцарії та Нідерландах за заниженими цінами. "Експерти підрахували, що заниження ціни призвело до втрат не менше 50 млн доларів податків на рік. А директор швейцарської дочки "Нібулона" Девід Кларк був звільнений після того, як 2016 році під час міжнародного офшорного скандалу, відомого як "Панамагейт", засвітився в якості директора в офшорних фірмах російських зернотрейдерів".

"Ретельно приховуючи свій фінансовий стан, "збиткова" компанія постійно перекредитується. Як стверджує головний редактор Національного Порталу Промисловості Павло Волошин, кредитна заборгованість компанії перед ЄБРР складає близько півмільярда доларів", - заявляє видання.

"Ймовірний корпоративний дефолт української компанії перед ЄБРР може завдати шкоди репутації України як держави і як члена Європейського банку реконструкції та розвитку, а також може стати проблемою для всієї української економіки", - резюмує ЗМІ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10