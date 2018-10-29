"Нібулон" приховує своє фінансове становище через імовірний дефолт перед кредиторами - ЗМІ

Корпоративний дефолт української компанії перед ЄБРР завдасть шкоди репутації України як держави і як члена Європейського банку реконструкції та розвитку.

Економічні експерти стурбовані нинішнім становищем "Нібулону" - аграрної компанії, що належить номеру 12 у списку найбагатших людей України Олексію Вадатурському, називаючи агрохолдинг "колосом на глиняних ногах". Компанія ретельно приховує свій фінансовий стан і не звітує публічно через можливий корпоративний дефолт перед кредиторами, пише видання.

"Олексій Вадатурський стабільно входить до десятки найбагатших українців, і його компанія вже впродовж багатьох років є збитковою. За 2017 рік компанія отримала 20 млн доларів збитків. Загальний обсяг позик у минулому році досяг 360 млн гривень. Нові кредити йдуть на погашення старих, при цьому власник "Нібулона" Олексій Вадатурський протягом минулого року збільшив власні доходи на 326%. Кредиторами ТОВ "Нібулон" у різні роки виступали ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, французький банк BNP Paribas, голландські банки ING і Rabobank та інші", - пише видання.

При цьому, як зазначає ЗМІ, компанія "Нібулон" роками працювала за схемами, які дозволяли мінімізувати податки на території України: "Нібулон" постачав зерно своїм дочірнім компаніям в Швейцарії та Нідерландах за заниженими цінами. "Експерти підрахували, що заниження ціни призвело до втрат не менше 50 млн доларів податків на рік. А директор швейцарської дочки "Нібулона" Девід Кларк був звільнений після того, як 2016 році під час міжнародного офшорного скандалу, відомого як "Панамагейт", засвітився в якості директора в офшорних фірмах російських зернотрейдерів".

"Ретельно приховуючи свій фінансовий стан, "збиткова" компанія постійно перекредитується. Як стверджує головний редактор Національного Порталу Промисловості Павло Волошин, кредитна заборгованість компанії перед ЄБРР складає близько півмільярда доларів", - заявляє видання.

"Ймовірний корпоративний дефолт української компанії перед ЄБРР може завдати шкоди репутації України як держави і як члена Європейського банку реконструкції та розвитку, а також може стати проблемою для всієї української економіки", - резюмує ЗМІ.