Незаконные цеха по производству спортивной одежды обнаружили в Одесской области

В среду, 25 января, правоохранители провели санкционированный обыск в зданиях и складских помещениях по ул. Авангардской в с.Авангард в Одесской области.

Правоохранители обнаружили два незаконно функционирующих швейных цеха и изъяли 25 швейных станков, другое специальное оборудование, около 500 зимних курток торговых марок "Columbia", "Nike" и "Adidas" с признаками подделки.

Кроме того местная прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.