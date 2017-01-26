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Незаконные цеха по производству спортивной одежды обнаружили в Одесской области

Киев • УНН

 • 8870 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранители обнаружили два незаконных швейных цеха в с. Авангард в Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В среду, 25 января, правоохранители провели санкционированный обыск в зданиях и складских помещениях по ул. Авангардской в с.Авангард в Одесской области.

Правоохранители обнаружили два незаконно функционирующих швейных цеха и изъяли 25 швейных станков, другое специальное оборудование, около 500 зимних курток торговых марок "Columbia", "Nike" и "Adidas" с признаками подделки.

Кроме того местная прокуратура направила в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

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