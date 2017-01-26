Незаконні цехи з виробництва спортивного одягу виявили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці виявили два незаконні швейні цехи в с. Авангард на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
У середу, 25 січня, правоохоронці провели санкціонований обшук у будівлях та складських приміщеннях по вул. Авангардській в с.Авангард на Одещині.
Правоохоронці виявили два незаконно функціонуючі швейні цехи та вилучили 25 швейних станків, інше спеціальне обладнання, близько 500 зимових курток торговельних марок “Columbia”, “Nike” та “Adidas” з ознаками підробки.
Крім того місцева прокуратура скерувала до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.